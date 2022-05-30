دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار نادي الكوكب السعودي تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب توديع الفريق لدوري الدرجة الأولى وهبوطه إلى مصافي الدرجة الثانية.

وغرد نادي الكوكب: "‏وش دعوى مغادرين الشامبيونزليج" رداً على تغريدة حساب دوري "يلو" الرسمي الّذي وضع في تغريدته أسماء الفرق الّتي ودّعت المسابقة.

وش دعوى مغادرين الشامبيونزليج 😂 #ليفربول_ريال_مدريد https://t.co/tUNvdC82mZ

وتمّ تداول التغريدة بأسلوب ساخر على نطاق واسع، فيما أشارت بعض الوسائل الإعلامية السعودية إلى أن نادي الكوكب يسخر من مستوى بطولة الدوري السعودي بدرجته الأولى.

حساب نادي الكوكب يسخر من المسابقات السعوديه هل هذا نادِ له صله بالدوري السعودي ؟ @gsaksa @AbdulazizTF https://t.co/FfFVCnplkj

ووضع نادي الكوكب تغريدة ثانية بعد أن لاقت تغريدته الأولى تفاعلاً كبيراً: "‏يا شباب ما يصير 2 مليون مشاهدة في 10 ساعات، الحين كيف نحذفها؟".

يا شباب ما يصير 2 مليون مشاهدة في 10 ساعات. الحين كيف نحذفها؟ 🤦🏻‍♂️😂 https://t.co/IolRw2YxhK https://t.co/XdvM43oI2Z

وهبط نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن وقع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة على سلم ترتيب دوري "يلو".

حساب نادي الكوكب عبر تويتر 🤣🤣🤣🤢🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/4JMwzxVq3j

ويذكر أن 4 أندية أخرى قد رافقت نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية: النهضة، الجيل، الدرعية، بيشة.