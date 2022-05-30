"وش دعوى مغادرين التشامبيونزليج".. تغريدة ناد سعودي تُثير تفاعلاً واسعاً

رياضة
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"وش دعوى مغادرين التشامبيونزليج".. تغريدة ناد سعودي تُثير تفاعلاً واسعاً
Credit: GIUSEPPE CACACE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار نادي الكوكب السعودي تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب توديع الفريق لدوري الدرجة الأولى وهبوطه إلى مصافي الدرجة الثانية.

وغرد نادي الكوكب: "‏وش دعوى مغادرين الشامبيونزليج" رداً على تغريدة حساب دوري "يلو" الرسمي الّذي وضع في تغريدته أسماء الفرق الّتي ودّعت المسابقة.

وتمّ تداول التغريدة بأسلوب ساخر على نطاق واسع، فيما أشارت بعض الوسائل الإعلامية السعودية إلى أن نادي الكوكب يسخر من مستوى بطولة الدوري السعودي بدرجته الأولى.

ووضع نادي الكوكب تغريدة ثانية بعد أن لاقت تغريدته الأولى تفاعلاً كبيراً: "‏يا شباب ما يصير 2 مليون مشاهدة في 10 ساعات، الحين كيف نحذفها؟".

وهبط نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن وقع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة على سلم ترتيب دوري "يلو".

ويذكر أن 4 أندية أخرى قد رافقت نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية: النهضة، الجيل، الدرعية، بيشة.

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