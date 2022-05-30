تركي آل الشيخ يتفاعل مع إنجاز ألميريا ويوجه رسالة للجماهير المغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مع تأهل فريقه إلى مصاف دوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليغا)، عقب تصدر النادي لجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية وتتوّيجه باللقب.

وغرد تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في التويتر: "‏‏الحمدالله يارب، بطل الدوري" وأرفق تغريدته بعلمي السعودية وإسبانيا، ونشر أيضاً لقطات مصورة تُعبّر عن فرحته مع لاعبي فريقه ألميريا.

الحمدالله يارب ❤️🇸🇦🇪🇸🔥 بطل الدوري💪🏻

وشكر رئيس هيئة الترفيه السعودية الجماهير المغربية على حضورهم وتشجعيهم لنادي ألميريا في مباراته المصيرية أمام نادي ليغانيس أمس الأحد، إذ وضع تركي آل الشيخ تغريدة: "شعب المغرب الاخوه الغاليين اشكركم من قلبي ... لما يكون معي في الملعب مئات من اهلي في المغرب ويشجعون من قلب ... تعجز كلماتي عن شكركم".

شعب المغرب الاخوه الغاليين اشكركم من قلبي ... لما يكون معي في الملعب مئات من اهلي في المغرب ويشجعون من قلب ... تعجز كلماتي عن شكركم ❤️🙏🏻 https://t.co/IzpxaQbYyc

وعاد نادي ألميريا الإسباني إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 7 مواسم، عقب تعادله مع ليغانيس إيجابياً بهدفين لمثلهما في جولة الختام، وتصدره سلم ترتيب الدرجة الأولى برصيد 81 نقطة بفارق الأهداف عن نادي بلد الوليد الّذي رافقه إلى (لا ليغا).

واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019، واحتاج لـ 1031 يوماً لينجح في بلوغ هدفه بقيادة النادي إلى دوري الكبار ومُقَارعة أفضل فرق العالم.