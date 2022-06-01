الاتحاد المصري يكشف عن موعد التحاق محمد صلاح بصفوف الفراعنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتحق نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح بصفوف الفراعنة اليوم الأربعاء، للانخراط بالمعسكر التحضيري لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وكشف المدير التنفيذي بالاتحاد المصري وليد العطار عن موعد وصول صلاح إلى القاهرة، إذ تحدّث العطار في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تيام سبورتس": "سيصل محمد صلاح إلى القاهرة اليوم الأربعاء، وسيكون حاضراً داخل معسكر الفراعنة"، حسب قوله.

وتابع وليد العطار حديثه قائلاً: "سيتواجد صلاح مع منتخب مصر في مباراتي غينيا وإثيوبيا، ولا أعلم إن كان سيتواجد في مباراة كوريا الجنوبية الودّية لأن القرار يعود للجهاز الفني فقط"، حسب تعبيره.

وذكرت بعض الوسائل الإعلامية المصرية أن مدرب منتخب مصر إيهاب جلال قد يمنح محمد صلاح استثنائاً بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية لخوض المواجهة الودّية، بهدف إراحة صلاح بعد الضغط الكبير الّذي عاشه مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الفائت 2022/2021.

وضمّت قائمة منتخب مصر 29 لاعباً للمعسكر التحضيري، واللاعبون هم: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، عمر كمال عبد الواحد، عمر جابر، أحمد حجازي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، محمد النني، إمام عاشور، أحمد حمدي، مهند لاشين، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، عمر مرموش، أحمد عاطف، مصطفى محمد، محمد إبراهيم.

ويواجه الفراعنة منتخب غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، على استاد القاهرة يوم الأحد المقبل 5 يونيو/ حزيران، ثمّ منتخب إثيوبيا يوم الخميس بعد المقبل 9 يونيو/حزيران، قبل السفر إلى مدينة سيول لمواجهة الشمشون الكوري يوم 14 يونيو/ حزيران.

ويذكر أن محمد صلاح قد لعب سبع مباريات مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 الماضية، وتمكّن من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد فقط، بينما أخفق في المساهمة بالتهديف سواء بالتسجيل أو الصناعة في تصفيات كأس العالم 2022 على الرغم من مشاركته في سبع مباريات.