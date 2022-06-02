دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كسر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صمته لأول مرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وعبر عن أمنياته بأن يستبدل كل الجوائز الفردية التي حصل عليها هذا الموسم بإعادة تلك المباراة.

وقال صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "أن يتم تقديرك من جانب الجماهير والصحفيين الرياضيين في الموسم نفسه شيء خاص لا يمكن أن أنساه"،

وتابع اللاعب المصري قائلا: "لكنني كنت لأستبدل كل هذه الجوائز الفردية بفرصة إعادة ذلك النهائي، لكن ما هكذا تسير كرة القدم"، حسب تعبيره.

وأردف صلاح قائلا: "لا يمكن أن أصف بالكلمات كم كنا نريد إعادة اللقب إلى ليفربول لكننا لم نستطع في النهاية".

وختم اللاعب المصري منشوره بالقول: "ليس بوسعي أن أشكر الجماهير بما يكفي، على دعمكم، لقد كان موسما طويلا لكن جزءا مني يتوق لأن يبدأ الموسم القادم من الغد"، حسب قوله.

وكان قد تعرض صلاح لانتقادات لاذعة بعد تصريحاته التي سبقت النهائي والتي قال فيها إنه يريد مواجهة ريال مدريد لـ"ينتقم" من خسارة نهائي عام 2018 أمام الفريق الملكي.