دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق خوسيه إنريكي على الأنباء الّتي تُفيد بتلقي النجم المصري محمد صلاح عرضاً من نادي برشلونة الإسباني، وعلى تصريحات السنغالي ساديو ماني حول مستقبله مع الليفر.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد تواصل مع محمد صلاح ووعده بأنّه سينتقل إلى "الكامب نو" في صفقة مجانية، عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الجديد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في صيف 2023، دون وجود أيّ اتفاق حتّى الآن بشأن تجديد العقد.

وردّ اللاعب الإسباني السابق خوسيه إنريكي على أنباء تقدّيم برشلونة عرضاً لضم صلاح من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في التويتر: "الإعلام الإسباني يحلم".

Spanish media dreaming..... https://t.co/R9TeyxFP0w

وانتقد خوسيه إنريكي لاعب فريقه الريدز (ليفربول) ساديو ماني عقب تصريحاته الّتي أدلى بها عن مستقبله مع الفريق، إذ أكد ماني في تصريحات سابقة أنّه مستعد لتحقّيق رغبة السنغاليين الّذين يريدون رحيله عن ليفربول، لكنّهُ أوضح في تصريح آخر بأنّه لم يكن يقصد مغادرة النادي الإنجليزي وكان حديثه بطابع "المُزاح".

ونشر إنريكي على حسابه في تويتر مقالاً يتضمن تصريحات ماني عن مستقبله مع الليفر، وعلق عليه: "أسوأ عذر سمعته من لاعب لمغادرة فريقه".

وتابع خوسيه إنريكي في تغريداته: "إنّه أسطورة ساديو ماني بالنسبة لنا وسيظل كذلك، لكن من فضلك ساديو، أنت تريد المغادرة لأنهم سيدفعون لك راتباً أعلى في مكان آخر فقط، لكن لا تضع عذراً يتعلق بالشعب السنغالي".

The worse excuse I ever heard from a player to leave a club. He is and will stay as a legend for us but please sadio you want to leave because they pay you more somewhere else and is fair but putting the excuse of the Senegalese people... https://t.co/fPm2fkipk7

وأوضح إنريكي تفاصيل العقد المقدّم للسنغالي ماني من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني، وردّ عليها: "هل هم يمزحون؟".

BREAKING - Liverpool have turned down Bayern Munich’s opening bid for Sadio Mane. It was for £21m guaranteed, plus £4m in add-ons payable if, for example, Bayern won the Champions League. | Paul Joyce 😂 😂 😂 😂 Are they joking? https://t.co/pi7b0KSDzl

ويذكر أن وسائل إعلامية عدّة أشارت إلى أن مستقبل صلاح مع ليفربول مازال مجهولاً، بسبب عدم التوصل لاتفاق على تجديد العقد، فيما أكدت التقارير الصحفية أن ماني بَاتَ قريباً جداً من الانضمام لنادي بايرن ميونخ.