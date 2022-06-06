دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بفوز بشق الأنفس على منتخب غينيا بهدف نظيف، أمس الأحد.

واختلفت ردود الفعل في الشارع الرياضي المصري على مستوى الفراعنة في ظهورهم الأول تحت قيادة المدرب إيهاب جلال، إذ تحدّث الإعلامي عمرو أديب عن أداء لاعبي مصر خلال الشوط الأول من المباراة بقوله عبر برنامج الحكاية المُذاع على قناة "MBC" مصر: "طريقة اللعب ما فيها أيّ حاجة.. لا شيء يذكر.. فريق يلعب وبس.. وبالمناسبة لم يعد هناك فريق أفريقي لقمة سائغة.. كلّ الفرق كويسة"، حسب قوله.

وتابع عمرو أديب حديثه قائلاً: "العيب فين مش عارف.. هذا المنتخب ليس مُبهجاً.. لغاية دلوقتي المستوى عادي.. كنتُ متخيل أن المنتخب عايز يصالح.. مافيش حضور جماهيري أيضاً.. كلّ شيء إلى الآن عادي"، حسب تعبيره.

وواصل الإعلامي المصري حديثه قائلا: "تحس إن اللي بيلعبوا موظفين في جهة حكومية.. مفيش روح أو حماس.. كلّ مرة نخسر البدايات ونعيط في النهايات ونرجع نقول هنعوض"، حسب قوله.

عمرو اديب يعلق على اداء منتخب مصر امام غينيا: العيب في السقف تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية #MBCMASR https://t.co/1SjCgzijlQ

وغرد المعلق الرياضي المصري أحمد عبده على حسابه الرسمي في التويتر: "‏مع كل مباراة قادمة للمنتخب هتعرفوا قيمة كارلوس ‎كيروش واللى كان بيعمله مع هذا المنتخب فى ظروف غير جيدة على الإطلاق"، على حد قوله.

مع كل مباراة قادمة للمنتخب هتعرفوا قيمة كارلوس #كيروش واللى كان بيعمله مع هذا المنتخب فى ظروف غير جيدة على الإطلاق #مصر_غينيا

وأكمل أحمد عبده: "‏بأداء غير مقنع منتخبنا يحقق الفوز بهدف مقابل لاشيء على منتخب غينيا فى بداية مشواره فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية نحتاج لعمل كبير على المستوى التكتيكى وتدوير اللاعبين وإراحة المجهدين فى ظل مجموعه تبدو صعبة".

بأداء غير مقنع منتخبنا يحقق الفوز بهدف مقابل لاشيء على منتخب #غينيا فى بداية مشواره فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية نحتاج لعمل كبير على المستوى التكتيكى وتدوير اللاعبين وإراحة المجهدين فى ظل مجموعه تبدو صعبة #مصر_غينيا

وعلق نجم الفراعنة ونادي الأهلي السابق وائل جمعة على فوز مصر أمام غينيا، إذ قال في الاستديو التحليلي للمباراة عبر شاشة قنوات "BeIN SPORTS": "مبروك الفوز..خاصةً إنك تلاعب المنافس لك في المجموعة.. النتيجة أهم حاجة في المباراة بغض النظر عن الأداء.. أول مباراة للمدرب والمهمة كانت الخروج بنتيجة إيجابية بظل الغيابات المؤثرة"، حسب تعبيره.

وأردف وائل جمعة: "على منتخب مصر استعادة شخصيته الكبيرة الّتي كان يخشاها جميع منتخبات أفريقيا.. هذا أمر يحتاج إلى شراسة وقوة وتركيز من اللاعبين"، حسب قوله.

واختتم وائل جمعة: "إيهاب جلال يحتاج إلى 7 أو 8 مباريات أخرى مع المنتخب من أجل الوقوف على التشكيل الأساسي والطريقة الأنسب"، حسب تعبيره.

🎙️ وائل جمعة: إيهاب جلال يحتاج للعديد من المباريات ليفرض اسلوبه 🎙️ هيثم فاروق: الإنطباعات الأولى تدوم ومن المهم تحقيق الفوز في أول مباراة هل نجح المدرب إيهاب جلال في إختباره الأول؟ ✍️🗨️ @Afouad2020 | @WaelGomaa | @HaythamFarouk #تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_غينيا #AFCON2023Q https://t.co/CzARFMG6gA

وقال المدرب إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب فوز الفراعنة على غينيا: "راضٍ عن الأداء أمام غينيا ومازال أمامنا الكثير"، حسب قوله.

وأكمل مدرب مصر: "أحب الكرة الجميلة وأسعى لتطوير شكل المنتخب في الفترة المقبلة"، على حد قوله.

وأتمّ إيهاب جلال: "نسعى لعقد اتفاق مع الأندية لتجميع لاعبي المنتخب في معسكرات خارج الأجندة الدولية".

المؤتمر الصحفي للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على غينيا في أولى مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية #جمهور_التالتة https://t.co/A5RXa5Noih

ويجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب مالاوي.