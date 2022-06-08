دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الجناح الأيسر لمنتخب الإمارات، حارب عبدالله سهيل، الأضواء في مباراة "الأبيض" أمام أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، رغم خسارة منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف وحيد الثلاثاء.

وتحصل حارب عبدالله على أعلى تقييم في منتخب الإمارات بالمباراة إذ بلغ "7.9" في مباراة قدم فيها الجناح الإماراتي كل شيء ما عدا تسجيل الهدف.

أساس الخطة الهجومية

بنى مدرب منتخب الإمارات، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، خطته الهجومية في شوط المباراة الأول تحديدا على حارب عبدالله، إذ حاول إرسال كرات طولية له ليضرب بها دفاع أستراليا مستغلا سرعته التي يصفها البعض بأنها الأكبر بين لاعبي القارة الآسيوية، على غرار استغلال أنشيلوتي للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

نجح اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما في اختراق الدفاع الأسترالي مرتين خلال شوط المباراة الأول ولكنه لم يجد المساندة الهجومية اللازمة من زملائه في المرتين (سوء تمركز في الأولى وغياب المساندة في الثانية) ليتردد في الأولى ويسددها على حارس أستراليا، ماثيو ريان، ويسدد الثانية بنفس الطريقة أيضا.

ورغم الإشادة بأدائه، إلا أن بعض الجماهير الإماراتية رأت أن هاتين الفرصتين تؤشران على ضرورة عمل حارب على عملية إنهاء الهجمة في المرمى، ورأى بعض المحللين أنه كان بإمكانه تسديد الكرة في سقف المرمى في الفرصة الثانية له في الشوط الأول.

واعتمد المدرب الأرجنتيني على عودة علي مبخوت ونزوله إلى منتصف الملعب لاستلام الكرة وتمريرها في ظهر المدافعين لحارب، لكن كايو على الجهة اليمنى لم يوفر له التمركز الصحيح في مناسبتين.

إحراج مدافع أستراليا

أدت سرعة حارب ومهارته وقدرته على الاختراق والاحتفاظ بالكرة لتعرض الظهير الأيمن لمنتخب أستراليا، ناثانيال أتكينسون، لانتقادات لاذعة بين شوطي المباراة من جانب الجماهير الأسترالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبت بعض الجماهير الأسترالية بإخراجه من الملعب في الاستراحة.

What is happening with Nathaniel Atkinson? How is he getting pulled apart this easily? #UAEvAUS

Nathaniel Atkinson get him off right now!

شوط ثان أقل حدة

ولم يظهر حارب في الشوط الثاني بنفس الزخم الذي ظهر فيه بالأول، لكنه نجح بصناعة هدف الإمارات الوحيد من كرة عرضية مميزة وصلت إلى كايو الذي أكملها في المرمى الأسترالي.

ومع حدوث تبديلات في منتصف الملعب من قبل مدرب الإمارات وخروج علي مبخوت، وجد حارب نفسه معزولا على الجهة اليسرى إذ لم تصله الكرات المطلوبة بسبب سوء التمرير من بعض اللاعبين البدلاء وإنهاء المدرب لدور مبخوت مبكرا خلال الشوط، ما أدى إلى غياب حل مفتاحي في عملية توفير المساحات للجناح الإماراتي.

إشادة واسعة

تلقى حارب إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مغردين عرب وإماراتيين وإعلاميين ومختصين، وصلت إلى حد مطالبات من الجماهير العربية لضمه إلى صفوف فرقها.

نستعرض فيما يلي أبرز هذه التغريدات:



حارب عبدالله موهبه حقيقيه لذلك لا تُشاهد خوف او تردد في اي مباراه يتواجد فيها الموهبه عنوانها الاكبر ثقه في كل وقت واحياناً جنون وهذا ما شاهدناه من حارب اذا اردت تشكيل منتخب قوي عليك بإخراج نفس هذه النوعيه موهبه كبيره وبطل ♥️ https://t.co/42kSa0LRz4

خسرنا مباراة، وكسبنا المستقبل🌟 - حارب عبدالله، من التصفيات وحتى اليوم قدم كل ما لديه للمنتخب على عكس بعض لاعبي "الخبرة" شكراً لك يا حارب ومجهوداتك وتضحياتك للمنتخب لن تنسى https://t.co/DfGsrl9927

بعمر 19 سنه و يقدم هالمستوى ويلعب بثقه ! ماشاءالله تبارك الله .. حارب عبدالله موهبه إماراتيه قادمه وبقوه .. #الامارات_استراليا https://t.co/dYdhtsGdii