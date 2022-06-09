بالفيديو.. ماذا يحمل المستقبل لبلاتر بعد أفول نجمه في عالم كرة القدم؟

بلاتر لا يواجه اتهامات قضائية حاليا.. لكن ماذا عن المستقبل؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أشار الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوسيب بلاتر، إلى أن الدفعة التي تلقاها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشال بلاتيني، وبلغت قيمتها مليوني فرانك سويسري (2.08 مليون دولار) عام 2011، كانت جزءا من راتبه، وذلك حسبما نقلت AFP عن وقائع جلسة مثول بلاتر أمام محكمة سويسرية في اتهامات الفساد الموجهة له.

وفي أول مثول له أمام المحكمة، الخميس، في الجلسة التي أجلت بسبب أزمة صحية أصابت بلاتر، قال الرئيس السابق للفيفا عن الأموال التي تلقاها بلاتيني: "كانت جزءا من راتب مستحق له"، حسب قوله.

وأردف بلاترقائلا: "لا أعلم لماذا نحن في جلسة استماع بمحكمة جنائية بسبب إجراء إداري"، حسب تعبيره.

وأردف الرجل بالغ من العمر 86 عاما قائلا: "لقد قال لي بلاتيني: أنا أستحق مليون، فقلت له: إذا ستعمل معي مقابل مليون، اتفاقية بين رجلين"، حسب تعبيره.

وعمل بلاتيني كمستشار لبلاتر في الفيفا بين عامي 1998 و2002 ووقع عقد عمل بقيمة 300 ألف فرنك سويسري كراتب سنوي، وتلقى مستحقاته كاملة عام 2009.

وزعم بلاتر أن "الاتفاقية بين رجلين" التي أبرمها مع بلاتيني نصت على أن يُدفع المبلغ المتفق عليه لاحقا، ما نتج عن دفع المبلغ بعد 9 سنوات تقريبا على نهاية دوره الاستشاري.

ومن المتوقع أن تُختتم جلسات المحاكمة في 22 يونيو/حزيران، وأن يصدر الحكم في 8 يوليو/تموز.