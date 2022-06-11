دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية جدلا عبر حسابه في تويتر.

وغرّد تركي آل الشيخ بصورة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز بقميص نادي ليفربول الإنجليزي الطامح لضمّ اللاعب من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، في إشارة منه إلى اقتراب الليفر من حسم الصفقة المتداولة كثيراً في الأوساط الإعلامية.

سبق أن لعب المهاجم نونيز بصفوف نادي ألميريا الإسباني المملوك من تركي آل الشيخ، قبل أن ينتقل إلى نادي بنفيكا في صيف عام 2020، بصفقة وصلت قيمتها إلى 24 مليون يورو (24.2 مليون دولار).

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ألميريا سيحصل على مبلغ مالي حال انتقال داروين نوينز إلى ليفربول، إذ يمتلك ألميريا حقّ الحصول على 20% من رسوم بيع نونيز لأيّ نادِ في المستقبل.

وأشارت تقارير إلى أن ليفربول يُريد الحصول على خدمات المهاجم نونيز لتدعيم خط المقدمة في الفريق، بصفقة مالية تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (105 ملايين دولار)، فيما سيذهب الجزء الأكبر من المبلغ إلى نادي بنفيكا، وجزء آخر إلى نادي ألميريا.

ومرّ الأوروجوياني نونيز، البالغ من العمر 22 عامًا، بموسم رائع مع نادي بنفيكا البرتغالي، إذ سجّل 34 هدفاً وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات لموسم 2022/2021.