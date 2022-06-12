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نشر الأحد ، 12 يونيو / حزيران 2022

من قلب حدث قرعة كأس العالم 2022… هل يمكن أن تلتقي المنتخبات العربية في الدور الأول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل منتخب إيطاليا مع منتخب إنكلترا سلبياً يوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022.

وحافظ الطليان على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تتذيل إنكلترا سلم الترتيب بنقطتين.

وفي ذات المجموعة، واصل منتخب ألمانيا نزيف النقاط، إذ تعادل للمرة الثالثة على التوالي، أمام منتخب المجر بهدف لمثله، وجاء هدف الألمان عن طريق جوناس هوفمان، بينما سجّل للمجر زولت ناجي.

وحلّت المجر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما وقعت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة هولندا وبولندا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وأحرز هدفي هولندا: دافي كلايسون، دينزل دامفزير، فيما أحرز هدفي بولندا: ماتي كاش، بيوتر زيلينسكي.

وبهذا التعادل، رفعت هولندا رصيدها إلى النقطة السابعة في الصدارة، واحتلت بولندا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وعزز المنتخب البلجيكي وصافته لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل إيجابياً بهدف لمثله مع منتخب ويلز الّذي يتذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

وجاء هدف بلجيكا بأقدام يوري تيليمانس، بينما جاء هدف ويلز عن طريق بيرنان جونسون.

ويذكر أن أوكرانيا فازت على أرمينيا بثلاثية نظيفة، وبذات النتيجة تغلّبت إيرلندا على إسكتلندا، وتفوّقت تركيا بثنائية على لوكسمبورج.