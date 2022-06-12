دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، أن يتوّج فريقه بلقب كأس العالم، الّذي سيقام في قطر أواخر العام الحالي، على الرغم من مرور الإسبان بمرحلة جيدة عقب ظهورهم المميز في نسخة 2020 من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويعتقد إنريكي أن المنافسة على اللقب المونديالي محصورة بين منتخبين فقط.

وردّ لويس إنريكي على أسئلة الصحفيين حول المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم 2022، قائلا: "الأرجنتين أولاً ثمّ المنتخب البرازيلي، الفريقان متقدمان جدًا على بقية المنتخبات الّتي ستلعب في البطولة".

ودافع إنريكي خلال المؤتمر التقديمي لمباراة إسبانيا والتشيك، عن اختياراته لقائمة اللاعبين وعمّا تعنيه مباريات الماتادور الإسباني في بطولة أمم أوروبا، مُعتبرًا أن "الأمر لا يتعلّق بما أعرفه أو لا أعرفه، الأمر متعلق بالنظر إلى الأمور بمنظور معين، لا يوجد أيّ شخص مهتم بالنتائج الأخرى للمجموعة الأولى"، حسب تعبيره.

وأضاف: "إذا كان هناك شخص ما يتوقع أن نفوز في كلّ مباراة، بالتالي لا يعلمون أيّ شيء عن كرة القدم الحديثة".

وقال إنريكي: "انظروا إلى معاناة المنتخب الفرنسي بطل العالم في دوري الأمم الأوروبية، نحن لسنا مختلفين، ولكننا فريق عظيم يمكنه التغلّب على أيّ منافس، هذا شيء مؤكد"، على حد قوله.

تحتل إسبانيا وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، بفارق نقطتين عن منتخب البرتغال.

حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم عام 2010، إلّا أنّه ودّع مونديال 2014 مبكرًا من دور المجموعات، وخرج من الدور الثاني في مونديال روسيا 2018.