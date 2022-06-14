"وحشني دراهمهم".. تصريح للاعب الجزائري يوسف بلايلي يُثير جدلًا واسعًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري يوسف بلايلي، يُعبّر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا.

وردّ بلايلي على سؤال حول مدى اشتياقه لنادي قطر، قائلا وهو يضحك: "وحشني النادي.. ووحشني دراهمهم".

واستنكر مغردون خليجيين وعرب في تويتر التصريح الّذي أدلى به بلايلي، إذ اعتبروا أن اللاعب: "مهتم بالمال فقط".

وانضمّ بلايلي لنادي قطر في أواخر عام 2020، قبل أن يتمّ فسخ عقده بالتراضي، بعد مرور موسم واحد فقط وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وسط أنباء عن رفض الإدارة لمطالبه المالية العالية.

ويُعتبر نجم الجزائر لاعباً حراً في سوق الانتقالات الحالية، بعد نهاية تجربته الاحترافية مع نادي بريست الفرنسي، خلال الموسم الماضي 2022/2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدّة أندية فرنسية تسعى لاكتساب خدمات يوسف بلايلي.

ويذكر أن بلايلي (29 عاماً) نجح في قيادة الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا في مصر 2019، وبكأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

🔸الصحفي: هل اشتقت لهذا المكان ( نادي قطر ) ؟ 🗣️ بلايلي : "نعم ، اشتقت لهم و لأموالهم " .😂😂

تصريح يوسف بلايلي في معسكر المنتخب الجزائري في دولة قطر : " لقد أفتقد لأموالهم ، ومع ذلك لم أجلس على مقاعد البدلاء ، و دائمًا أكون في الملعب " . https://t.co/KTIbVaDs0x

مع احترامي هذي هي عقليته اللي ماتوديه بعيد عشان كذا لازم تعرف ان مستواك الفني وحده لايكفي اذا كنت تملك عقليه مثل عقلية بلايلي الاحتراف يحتاج الى رجل يتحمل المسؤوليه ويجيد التعامل مع الامور ويحترم ويقدر ويتعايش مع كل الظروف سواء كانت ضده او في مصلحته https://t.co/k5Kz10mN9m

يوسف بلايلي كان يلعب مع نادي قطر ولا كنا نعرفه والله عرفناه بس في بطولة العرب وشجعناه مع الجزائر بكل طيبة ومحبة للأخوه وكان انهاء عقده بالتراضي لرغبته بس للأسف هذا رده وموقفه من قطر https://t.co/IxCjuUAN8z

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