"الراقص المجنون".. حارس أستراليا البديل يثير تفاعلا على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الحارس الأسترالي "الراقص"، أندرو ريدماين، الأضواء في مباراة أستراليا وبيرو في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن تصدى لركلة جزاء حاسمة منحت التأهل لمنتخب بلاده إلى كأس العالم بعد تعادل الفريقين سلبا في الأشواط الأصلية والإضافية.

ودخل ريدماين بديلا للحارس الأساسي ماثيو ريان في آخر ثواني الأشواط الإضافية من عمر المباراة، في قرار من المدرب مبني على تميز هذا الحارس بالتصدي لركلات الترجيح.

وعلى غرار حارس ليفربول السابق، البولندي جيرزي دوديك، بدأ ريدماين بالرقص على خط المرمى وتحريك يديه بسرعة في محاولة لتشتيت تركيز لاعبي بيرو.

ونجحت خطة الحارس البالغ من العمر 33 عاما عندما أهدر لاعب البيرو ركلة جزاء بعد أن صد القائم الأيمن كرته نتيجة لمسها يد حارس أستراليا وتغييرها المسار، لتعود أستراليا مرة أخرى إلى المنافسة بعد أن أهدرت أولى ركلاتها.

وعندما دخلت ركلات الترجيح في مراحل الحسم، نجحت أستراليا بتسجيل ركلة الجزاء في الوقت الذي تكفل فيه الحارس البديل بالتصدي لركلة بيروفية، منحت منتخب بلاده الوصول إلى مونديال قطر 2022.

وأثار الحارس الأسترالي اهتمام العديد من الإعلاميين والمتابعين عبر موقع تويتر، إذ وصفه البعض بـ"المجنون" في حين أشاد آخرون بدوره في حسم التأهل لصالح منتخب بلاده.

حارس استراليا مجنووون🤣🤣 https://t.co/7O5NZbKrmh

حارس أستراليا 🤯🔥😅 #Australia 🇦🇺 https://t.co/kWhhpvEb6z