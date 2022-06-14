دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، رسائل دعم من نجوم الفراعنة، بعد أنباء رحيله عن منصبه.

تعرّض جلال لانتقادات لاذعة بعد الأداء المخيب للآمال لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأعلن رئيس اتحاد الكرة جمال علام، بدء مرحلة البحث عن مدرب أجنبي لخلافة المدرب الوطني، قبل أن ينفي إقالة إيهاب جلال الّذي تولى المهمة منذ شهرين فقط.

ووجّه لاعب أستون فيلا محمود حسن "تريزيجيه" رسالة دعم لجلال، عبر حسابه في التويتر: "أدعم كابتن إيهاب جلال، الرجل الخلوق المحترم، لي الشرف دائما أن أتدرب مع مدرب كبير مثل حضرتك".

وفي إنستغرام، نشر لاعب محمد مجدي "قفشة" صورة له أثتاء الاحتفال مع المدرب إيهاب جلال، عقب الفوز على منتخب غينيا منذ أيام.

لم تتوقف رسائل الدعم لجلال عند اللاعبين الحاليين، بل رفض لاعبون قدامى قرار إقالته من منصبه.

ودافع نجم مصر السابق أحمد حسام ميدو عن مدرب الفراعنة، مُعتبرًا أن "جلال تعرّض لظلم كبير". ويعتقد أن قرار رحيله إن تمّ سيكون: "أولى خطوات انهيار اتحاد الكرة".

قال ميدو عبر قناة المحور: "سأقوم بدعم جلال وسأستقبله في المطار بعد عودته من كوريا الجنوبية، ما يتعرّض له أمر غير جيد، وقراري باستقباله في المطار ليس له علاقة على الإطلاق بمستقبله كمدرب للمنتخب"، حسب قوله.

وأثنى المحلل خالد بيومي على إيهاب جلال، إذ كتب في التويتر: "‏كل الدعم والحب والاحترام للمدرب الخلوق إيهاب جلال. في أيام قليلة تحمل بمفرده فشل سنوات وسنوات من الترهل الإداري لكل الأسماء داخل الاتحاد".

وأكد لاعب نادي بيراميدز شريف إكرامي، ضرورة الاعتذار لجلال: "‏بعيدًا عن أي أمور فنية أو كروية الاعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال، الإنسان المهذب والمحترم".

ورفض إكرامي ما يُثار حاليًا، "سواء استمر أو تمّت إقالته لا يهم فهذا حال كرة القدم، إنّما ما يحدث معه من تقليل واستباحة وتجريح لا يقبله أيّ إنسان، كامل احترامي ودعمي لك".

يذكر أن إيهاب جلال يخوض ثالث مبارياته مع الفراعنة غداً الثلاثاء أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بالعاصمة سيول.