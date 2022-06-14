دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الثلاثاء، أنباء عن تواجده في دولة قطر، من أجل التوقيع مع أحد أندية الدوري القطري، بعد إنهاء التعاقد مع النادي الأهلي المصري.

وزعمت تقارير إعلامية أن موسيماني في طريقه لقيادة أحد أندية الدوري القطري في الموسم المقبل. ورحل موسيماني عن الأهلي بعد الاتفاق مع الإدارة على فسخ العقد، والاكتفاء بالفترة الّتي تواجد فيها مع الفريق.

ونشرت شركة "MT Sports" المسؤولة عن إدارة أعمال المدرب موسيماني بيانا رسميا عبر حسابها في التويتر، قالت فيه: "نما إلى علمنا أن هناك شائعات وجود بيتسو موسيماني في قطر، في تلميح بأنه وقع صفقة مع فريق جديد".

وأضاف البيان: "الشركة تود أن تعلن أنها شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، ولم يوقع موسيماني وطاقمه الفني أي عقود مع فريق جديد، وسيعودون إلى جنوب إفريقيا في الوقت المحدد".

وأوضحت الشركة أن موسيماني تلقى عدداً من العروض، إذ قالت: "بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق الأهلي، تلقى المدرب عددا من الاستفسارات من أندية مختلفة محليا ودوليا، من ضمنها منتخبات، ولم يرتبط المدرب مع أي فريق حتى الآن".

وأشارت شركة "MT Sports" إلى أنّها: "ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بخصوص هذا الأمر".

واستمرت مسيرة موسيماني مع الأهلي 20 شهراً، نجح فيها بقيادة الفريق إلى التتويج بستة ألقاب: دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، السوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري، كأس مصر، برونزية مونديال الأندية (مرتان).

يذكر أن الأهلي قرر تكليف المدرب المصري سامي قمصان بالمهام الفنية، خلفا لموسيماني، ولفترة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع كادر جديد.