دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجّه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بطلب وخطاب إلى وزارة الرياضة المصرية، لتغيير ملعب ديربي القاهرة، وإقامة مباراة القمة مع الأهلي دون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا الأحد على أرض استاد السلام بحضور جماهيري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20 ببطولة الدوري المصري.

ونشر مرتضى منصور في صفحته عبر فيسبوك خطاب الزمالك لوزارة الرياضة، وكتب: "الزمالك يخاطب وزير الرياضة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في لقاء القمة".

وقال الزمالك في خطابه: "أُقيمت مباراة الزمالك والأهلي سابقا في الدور الأول بدون جماهير وعلى استاد القاهرة، وفوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي والتي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو/ حزيران الجاري 2022 تقام مع الجماهير".

وأضاف: "سيُسمح للنادي الأهلي بدخول نحو 4 آلاف ونادي الزمالك بحوالي ألف ونصف، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، لأن المباراة الأولى أجريت بدون جماهير".

وأوضح نادي الزمالك: "الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت فيه المباراة بالدور الأول".

ولفت إلى أن إقامة المباراة على ملعب النادي الأهلي: "يُعد خرقًا خطيرًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وقال مرتضى منصور إن "مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض إقامة المباراة على ملعب النادي الأهلي المسمى "السلام"، وكذلك بحضور الجماهير".

وأقيمت مباراة الذهاب بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة دون حضور جماهيري، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحينها فاز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

سبق أن طالب نادي الزمالك بتغيير استاد القاهرة واختيار آخر، بعد أن وصفته إدارة الزمالك بملعب "الشؤم" الّذي يجلب سوء الحظ للفريق.