دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف اللاعب كيليان مبابي عن سبب تفكيره باعتزال اللعب مع منتخب فرنسا في وقت سابق، بعد تلقيه انتقادات لاذعة، عقب مشاركته الباهتة في كأس أمم أوروبا العام الفائت.

وردّ مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت، الّذي أشار إلى أن كليان فكّر بالاعتزال الدولي بعد الانتقادات الّتي تعرّض لها، على أعقاب سوء أدائه في "يورو 2020".

وأخفق مبابي في التسجيل مع المنتخب الفرنسي خلال البطولة، بعدما لعب أربع مباريات متتالية، وأهدر ركلة جزاء حاسمة أمام منتخب سويسرا، مما تسبب بخروج الفريق من دور الـ 16.

قال مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، موضّحًا سبب تفكيره بالاعتزال: "شرحتُ لرئيس الاتحاد قبل كل شيء أن الأمر يتعلّق بالعنصرية وليس عن ركلة الجزاء، لكنّه لم يعتبر أن هنالك عنصرية".

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4

ولعب كيليان مبابي 9 مباريات دولية مع منتخب فرنسا بعد الظهور المخيب للآمال في بطولة كأس أمم أوروبا الماضية، ونجح بإحراز 6 أهداف وصناعة 2 آخرين، وتمكّن مبابي من قيادة (الديوك) إلى الوصول لمونديال قطر 2022.

يذكر أن مبابي (23 عامًا) لعب 57 مباراة مع منتخب بلاده، سجّل من خلالها 27 هدفاً وصنع 21 آخرين، ويقع في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب هدّافي منتخب فرنسا، ويعتلي صدارة الترتيب النجم السابق تيري هنري بـ 51 هدفًا.