دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي الأهلي مع غريمه نادي الزمالك إيجابياً بهدفين لمثلهما، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20 ببطولة الدوري المصري.

وحافظ الزمالك على صدارة سلم الترتيب برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة، بينما استمر الأهلي في المركز الثالث بـ 41 نقطة بعد خوضه 18 مباراة.

وتشابهت ردود الفعل في الشارع الرياضي المصري حول ديربي القاهرة، إذ اتفقت الشخصيات الرياضية على جمالية وإثارة المباراة.

وقال لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عبر حسابه على موقع تويتر: "‏تعادل عادل.. براڤو ولاد الزمالك عايز تخرج من الازمة اعتمد على ولاد النادي..في 2 لاعيبة ارتكاز لو اخدوا فرصتهم والله هيبقوا احسن من روقا بكتير.. طارق عبد الله وماجد هاني..جمد قلبك يا فيريرا" حسب قوله.

تعادل عادل.. براڤو ولاد #الزمالك عايز تخرج من الازمة اعتمد على ولاد النادي..في ٢ لاعيبة ارتكاز لو اخدوا فرصتهم والله هيبقوا احسن من روقا بكتير..طارق عبد الله وماجد هاني..جمد قلبك يا فيريرا #مباراة_القمة

وعبّر لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني عن استغرابه من مستوى المحترف الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وكتب: "كالعادة.. أداء بيرسي تاو علامة إستفهام ؟!! " حسب تعبيره.

كالعادة.. أداء بيرسي تاو علامة إستفهام ؟!! https://t.co/5jYMztNCzu

وغرّد لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد على موقع تويتر: " ‏مباراه ولا اروع لنادي الاهلي والزمالك ومكسب المباراه ناشئين نادي الزمالك نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه لهم مستقبل في نادي الزمالك".

مباراه ولا اروع لنادي الاهلي والزمالك ومكسب المباراه ناشئين نادي الزمالك نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه لهم مستقبل في نادي الزمالك

وتحدّث عضو مجلس إدارة الزمالك جمال عبد الحميد، قائلاً: "لو كانت مباراة القمة بحكم مصري لخرج الزمالك منتصراً بفارق 3 أو 4 أهداف، جميعهم من ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم"، على حد قوله.