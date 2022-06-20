يوفنتوس يقترب من ضم بول بوغبا.. وينتظر إجابة دي ماريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قطع نادي يوفنتوس الإيطالي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الفرنسي بول بوغبا، من أجل عودة اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

وكشفت تقارير صحفية أن المفاوضات استمرت بين الطرفين لأسابيع، قبل أن يتمّ الاتفاق على عقد مدته ثلاثة أو أربعة مواسم، وبراتب سنوي تصل قيمته إلى 8 ملايين يورو (8 ونصف مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "إنها مسألة وقت بين بول بوغبا ويوفنتوس، تمّت الموافقة على الصفقة، ليتم توقيعها في شهر يوليو/ تمّوز".

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي نهاية يونيو/ حزيران الحالي، حيث انضمّ للفريق قادمًا من يوفنتوس في 2016، بصفقة مالية بلغت 105 مليون يورو (110 ملايين دولار).

ولعب بوغبا (29 عامًا) مع مانشستر يونايتد 233 مباراة في آخر 6 أعوام، سجّل من خلالها 39 هدفًا وصنع 51 آخرين.

في سياق متصل، أفادت تقارير أن نادي يوفنتوس ينتظر إجابة الأرجنتني أنخيل دي ماريا خلال الأسبوع الحالي، بالموافقة من عدمه على تمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح فابريزيو رومانو: "سيقدّم أنخيل دي ماريا إجابته النهائية على اقتراح يوفنتوس هذا الأسبوع".

وأضاف: "مدرب الفريق أليجري يُريد اللاعب، تمّت مناقشة الصفقة لتكون لمدة عام مع وكيل دي ماريا".

وانتهى عقد دي ماريا (34 عامًا) مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الفائت، وقد انتقل للفريق قادمًا من مانشستر يونايتد عام 2015.

ولعب دي ماريا 294 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، سجّل من خلالها 91 هدفًا وصنع 111 آخرين، وتوّج رفقة الفريق بـ 18 لقبًا.