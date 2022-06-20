دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَات مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو قريبًا من العودة لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل 2023/2022.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة تشيلسي ومدرب الفريق توماس توخيل وافقا على إعارة المهاجم لوكاكو إلى الإنتر، في صفقة تمنح البلوز مبلغ 10 ملايين يورو (10 ملايين ونصف دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "لا يزال إنتر ميلان وتشيلسي في محادثات حول رسوم صفقة إعارة لوكاكو للنادي الإيطالي، بعد دفع 10 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الإضافات".

وأضاف فابريزيو: "الإنتر واثق من الصفقة، وسيدفع لإنجازها في وقت قريب جدًا، سيوفر تشيلسي راتب لوكاكو، وسيتلقى رسومًا لقرض مدته عام واحد".

وانضمّ لوكاكو إلى تشيلسي في أغسطس/ آب 2021، قادمًا من إنتر ميلان في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو (121 مليون دولار)، ويمتد عقده مع البلوز حتّى صيف 2026.

لعب لوكاكو (29 عامًا) 44 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات في الموسم الماضي، أحرز من خلالها 13 هدفًا.

وكشفت تقارير أن إعارة لوكاكو إلى الإنتر ستدفع إدارة نادي تشيلسي لفتح خط المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي، لاستقدام المهاجم رحيم سترلينج.

وأوضح فابريزو رومانو: "رحيم سترلينج الهدف الأبرز لتشيلسي، مانشستر سيتي يُريد حوالي 60/55 مليون يورو".

وتابع فابريزيو: "تشيلسي سيقدّم عرضًا جديدًا للسيتي، إذ مانشستر سيسمح له بالرحيل".

وأنهى رحيم سترلينج موسمه السادس مع السيتي، بعد أن انضمّ إليه عام 2015، ولعب 339 مباراة سجّل من خلالها 131 هدفًا، وتوّج رفقة الفريق بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات.