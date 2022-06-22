من اللجوء إلى الفوز بـ"أبطال أوروبا" وغيرها الكثير.. تعرف إلى حياة نجم بايرن ميونخ الصاعد ألفونسو ديفيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، عن تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وغرّد نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الأفضل في أفريقيا ينضم للأفضل في العالم، إليكم السنغالي ساديو ماني"، وأرفق تغريدته بصورة ماني وهو يحمل قميص الفريق.

وذكر موقع "Euro Sport" أن الصفقة كلفت خزائن بايرن ميونخ بشكل إجمالي 35 مليون جنيه إسترليني ( 43ونصف مليون يورو)، وستكون مدة العقد 3 سنوات، حتّى صيف 2025.

الأفضل في إفريقيا ينضم للأفضل في العالم 🔴⚪️ إليكم السنغالي ساديــو مانــي 🇸🇳 #مرحباً_ماني #ميا_سان_ميا https://t.co/08oQsyNjxZ

وقال ساديو ماني للموقع الرسمي للبايرن: "أنا سعيد جداً لوجودي أخيراً مع بايرن ميونخ".

وأضاف ماني: "لقد أجرينا الكثير من المحادثات وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي، لذلك لم يكن هناك شك في ذهني منذ البداية، هذا هو الوقت المناسب لهذا التحدي".

وتحدّث أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عن الصفقة، قائلاً: "نحن سعداء لأننا تمكنا من ضمّ ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، بفضل أدائه المتميز ونجاحاته الكبيرة على أعلى مستوى على مدار سنوات عديدة، هناك عدد قليل جداً من اللاعبين مثله حول العالم".

وأجرى ماني حواراً مع الموقع الرسمي لليفربول، لتوديع النادي الإنجليزي، قال فيه حول ثلاثيته مع المصري محمد صلاح والبرزايلي روبرتو فيرمينيو: "بوبي ومو يا لهما من لاعبين، أعتقد لا توجد أسرار، لأن اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين العظماء يجعل كلّ شيء سهل بالنسبة لي".

وتابع ماني: "خاصة فيرمينيو الّذي كان دائماً يفسح المساحة لي ولمو أعتقد أنّه كان أمراً لا يصدق".

وانضمّ السنغالي ماني (30 عاماً) إلى الريدز (ليفربول) في عام 2016، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، ولعب 269 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وحصد ساديو ماني مع ليفربول 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.