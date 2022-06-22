لوكاكو على أعتاب العودة لإنتر ميلان.. وآرسنال يعلن ضم فييرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على أعتاب العودة لصفوف فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل 2023/2022.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اتفاق إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيرتها في الإنتر، على إعارة لوكاكو لمدة عام واحد، مقابل أن يحصل "البلوز" على 8 مليون يورو (8 ونصف مليون دولار)، إلى جانب الإضافات والحوافز.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر: "لوكاكو يعود إلى إنتر، تمّ توقيع الاتفاقية الكاملة الآن، الصفقة حتى يونيو/ حزيران 2023، بقيمة 8 مليون يورو، بجانب الإضافات".

وأضاف فابريزيو: "سيكون راتب لوكاكو 8 مليون يورو، لا يوجد خيار شراء أو شرط التزام، الإضافات متعلقة بأداء الفريق".

Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️🔵 #CFC #Inter ▫️ Lukaku’s salary will be around €8m. ▫️ NO buy option or obligation clause. ▫️ Add-ons related to team performances. https://t.co/3sEeQtfXs0

وكان لوكاكو لعب لصالح الإنتر موسمين، من 2019 إلى 2021، 95 مباراة، أحرز خلالها 64 هدفا وصنع 16 آخرين، وتوّج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وانضم روميلو لوكاكو إلى تشيلسي في أغسطس/ آب 2021، قادمًا من إنتر ميلان في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو (121 مليون دولار).

يذكر أن عقد لوكاكو مع "البلوز" يمتد حتى صيف 2026.

وفي سياق متصل، أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي فابيو فييرا، قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

وكشف موقع "Euro sport" أن عقد فييرا مع آرسنال طويل الأمد، مقابل رسوم قدرها 34.2 مليون جنيه إسترليني (41 ونصف مليون دولار).

ولعب فييرا (22 عاماً) 54 مباراة مع نادي بورتو منذ عام 2020، إذ تم تصعيده من فريق الشباب، وسجل خلالها 8 أهداف.

وساهم فييرا بتتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي في الموسمين 2020/2019، 2022/2021.