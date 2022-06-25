دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على مواجهة فريقه ريال مدريد، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليغا".

كشفت رابطة المحترفين الإسبانية عن جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم المقبل 2023/2022، حيث يفتتح ألميريا مشواره أمام حامل اللقب ريال مدريد.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "‏بداية الدوري مع مدريد... والله قرعة نار... مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة الحمدالله على كل حال".

بداية الدوري مع مدريد ... والله قرعه نار ... مكتوب علينا بطل اوروبا اول مباراة🤷🏻‍♂️ الحمدالله على كل حال 🙏🏻

ستُلعب المباراة على أرض ملعب "استاديو دي لوس خويغوس ميديترانيوس"، في 14 أغسطس/آب المقبل.

وأثار تركي آل الشيخ تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طرح تساؤلاً عن لاعبين سعوديين ومصريين يستحقون اللعب في بطولة الدوري الإسباني.

وغرّد تركي آل الشيخ: "‏من اللاعب السعودي الي يكون مفيد في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي؟ أبي إجابات حقيقية من غير ميول أو مزح...".

من الاعب السعودي الي يكون مفيد في الدوري الاسباني ومستواه يلعبه اساسي؟ ابي اجابات حقيقيه من غير ميول او مزح...🇸🇦

في حين كتب في صفحته عبر فيسبوك: "من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافية من الدوري المصري يكون مفيد للدوري الإسباني لا ليغا".

في وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ عن عزمه استقدام لاعبين عرب وسعوديين إلى صفوف ألميريا.

وعاد نادي ألميريا إلى لا ليغا بعد غياب دام 7 أعوام، إذ كان آخر ظهور للفريق في المسابقة إلى موسم 2015/2014.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.