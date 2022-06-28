ريكاردو سواريز يقترب من تدريب الأهلي المصري.. كيف جاءت ردود الفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز من تولي منصب المدير الفني لنادي الأهلي المصري، لمدة موسمين، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة الأهلي وصلت إلى مفاوضات متقدمة مع سواريز، لإنهاء عقده مع ناديه الحالي جيل فيسنتي البرتغالي الّذي يستمر حتّى صيف 2023، مقابل أن يدفع المارد الأحمر الشرط الجزائي في عقد المدرب، البالغ 250 ألف يورو (264 ألف دولار).

واختلفت ردود الفعل في الأوساط الإعلامية المصرية مع أنباء اقتراب ريكاردو من تدريب الأهلي، إذ يُعتبر من المدربين المغمورين في البرتغال.

ولم يظفر ريكاردو سواريز (47 عاماً) بأيّ بطولة طوال مسيرته التدريبة، بل كان إنجازه الوحيد قيادة نادي جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري البرتغالي، خلال الموسم الماضي.

وقال لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو: "ريكاردو سواريز مدرب طموح، وحقّق نجاحات وتطور مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي، وأشجع إدارة الأهلي على اختيارها ليكون خليفة موسيماني".

وغرّد الإعلامي عبد الفتاح أحمد: "‏البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنياً للأهلي لمدة موسمين من الاخر مدرب على قده جدا ولا يستحق قيادة فريق بحجم النادي ‎الأهلي".

البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا للأهلي لمدة موسمين من الاخر مدرب على قده جدا ولا يستحق قيادة فريق بحجم النادي #الاهلي

وكتب الصحفي دندراوي الهواري، عبر حسابه على تويتر: "‏أنا والله، ما عارف، ما هي المعايير التي بموجبها تعاقد الأهلي مع ريكاردو سواريز، وهل يرى فيه ما لا يراه كل خبراء وعشاق كرة القدم؟ مدرب مجهول، بدون أي انجاز يذكر".

أنا والله، ما عارف، ما هى المعايير التى بموجبها تعاقد الأهلى مع ريكاردو سواريز، وهل يرى فيه ما لا يراه كل خبراء وعشاق كرة القدم؟ مدرب مجهول،بدون أى انجاز يذكر، ولا يمكن مقارنته بڤايلر لأن السويسرى كان له تجارب قوية قبل تدريبه الأهلى،عكس ريكاردو. نتمنى أن نكون مخطئين، والإدارة صح!

وقال الإعلامي أحمد يماني: "‏لم يتول تدريب أي نادي حقق بطولة عبر تاريخه.. فيدرب النادي الأهلي؟؟ خلينا نشوف".

لم يتولي تدريب أي نادي حقق بطولة عبر تاريخه..ف يدرب النادي الأهلي؟؟ خلينا نشوف..

وتداول بعض مشجعي النادي الأهلي لقطات مصورة تظهر طريقة تعامل المدرب ريكاردو سواريز مع اللاعبين، ووصفها البعض بـ"القوية والحاسمة".