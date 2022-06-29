النصر السعودي يُعيّن مدربًا جديدًا.. من هو رودي غارسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الأربعاء، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربًا للفريق، لمدة موسمين، خلفاً للأرجنتيني ميغيل روسو، الّذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وقال رودي غارسيا خلال إعلان تقديمه مدربًا للعالمي: "منذ بدايات مسيرتي الكروية كان لي نصر، مع الأندية الكبيرة كان لي نصر، وفي أصعب اللحظات الحاسمة كان لي نصر".

وأضاف غارسيا: "فكيف وأنا مدرب لنادي جعل من كلمة النصر اسمًا له؟! أنا رودي غارسيا، وأنا هُنا لننتصر".

من جانبه، قال مسلّي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر: "أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد".

وكشف آل معمر عن موعد وصول المدرب غارسيا: "سيكون غارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق".

أنهى نادي النصر مسابقة الدوري السعودي الموسم الفائت في المركز الثالث، برصيد 61 نقطة.

وقاد رودي غارسيا عدّة أندية فرنسية: سانت إتيان وديجون ولومان وليل ومارسليا وليون، إضافة لنادي روما الإيطالي.

خاض غارسيا 785 مباراة تدريبية مع مختلف الأندية، حقّق الانتصار في 381 مباراة، مقابل الخسارة في 203، والتعادل في 201.

حصد غارسيا (58عاماً) جائزة أفضل مدرب فرنسي 3 مرات، في أعوام: 2011، 2013، 2014، إضافة لجائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي موسم 2011/2010.

وحقّق ثنائية الدوري والكأس مع نادي ليل، وقاد نادي مارسيليا للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي 2018، إلا أنّه خسر اللقب أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ساهم غارسيا في تأهل نادي ليون إلى الدور النصف نهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020، بعد نجاحه في إقصاء نادي يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي، ثمّ نادي مانشستر الإنجليزي في ربع النهائي، قبل الخروج من أمام بايرن ميونخ الألماني.