هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017.

وقال النادي، في بيان على موقعه إنه "بعد 5 سنوات مع النادي، سيمدد صلاح الآن إقامته في آنفيلد التي سجل خلالها حتى الآن 156 هدفًا رائعًا في 254 مباراة". وأضاف النادي أن صلاح "كرّس مستقبله للريدز"، ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد لصلاح.

ونقل بيان النادي عن صلاح قوله: "أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع". وأضاف: "أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية".

وتابع صلاح بالقول: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائمًا يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

ورأى صلاح أن ليفربول "في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات". وقال: "لدينا تعاقدات جديدة أيضًا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى".

ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: "رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب". وأضاف: "كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معًا".