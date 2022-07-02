برشلونة يُعلن رحيل ثنائي الفريق.. ماذا قدّم لوك دي يونغ وأداما تراوري؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة رحيل الهولندي لوك دي يونغ والإسباني أداما تراوري، عن صفوف الفريق الكتالوني، عقب نهاية عقدهما 30 يونيو/ حزيران الفائت.

وقال نادي برشلونة في بيانٍ رسمي: "لن يستمر كلّ من أداما تراوري ولوك دي يونج في صفوف النادي، كان اللاعبان في الفريق على سبيل الإعارة حتّى 30 يونيو، وسيعودان الآن إلى فريقهما".

وأضاف في بيانه: "يود نادي برشلونة أن يشكر الاثنين على التزامهما وتفانيهما، ويتمنى لهما كلّ التوفيق والنجاح في المستقبل".

تعاقد نادي برشلونة مع لوك دي يونغ قادماً من إشبيلية الإسباني، في صيف 2021، لمدة موسم واحد، وقد لعب 29 مباراة مع الفريق الكتالوني، سجّل من خلالها 7 أهداف.

وانضمّ أداما تراوري إلى برشلونة قادماً من ولفرهامبتون الإنجليزي، في يناير/ كانون الثاني 2022، لنصف موسم، ولعب 21 مباراة مع الفريق، أحرز من خلالها هدفاً واحداً وصنع 4 آخرين.

كان من المقرر أن يعود لوك دي يونغ (31 عاماً) إلى صفوف إشبيلية، إلّا أن نادي إيندهوفن الهولندي نجح في التوقيع مع اللاعب، في الساعات القليلة الماضية، بالاتفاق مع النادي الأندلسي.

وسيعود أداما تراوري (26 عاماً) إلى ناديه ولفرهامبتون، الّذي سبق وأن لعب معه لثلاث مواسم ونصف.