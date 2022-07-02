دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي المصري، جمال جبر، لـCNN بالعربية عدم وجود مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي لضم اللاعب السوري عمر السومة، حتى اللحظة، مؤكدًا أن الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين الناديين "اجتهادات صحفية".

وقال جبر في تصريحات لـCNN إن "السومة لاعب كبير لكن الحديث عن وجود مفاوضات لانضمامه إلى النادي الأهلي سابق لأوانه".

وأكد مدير المركز الإعلامي للنادي القاهري ألّا مفاوضات حاليًا مع أهلي جدة السعودي لضم المهاجم السوري البالغ من العمر 33 عاما، لافتًا إلى أن الأمر مرهون بقرار المدير الفني الجديد الذي سيحدد متطلباته وفقًا لرؤيته الفنية للموسم المقبل وبناءًا عليه ستحدد إدارة الأهلي أهدافها في سوق الانتقالات بعد نهاية الموسم الجاري أواخر أغسطس/آب المقبل.

وكان قد قدم النادي المصري مدربه الجديد، البرتغالي ريكاردو سواريش، وجهازه الفني المعاون لوسائل الإعلام مساء الجمعة، وذلك بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني.

وأشار جبر في تصريحاته لـCNN إلى أن الأهلي لم يضع خيارات على الطاولة بعد بشأن سوق الانتقالات، واصفًا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قرب انتقال السومة إلى الأهلي المصري على سبيل الإعارة بـ"الاجتهادات الصحفية".

وكان قد هبط المهاجم السوري مع أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخ النادي.