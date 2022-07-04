كريستيان إريكسن يقترب من صفوف مانشستر يونايتد.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بَات اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن على وشك الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب انتهاء عقده مع نادي برينتفورد، في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وذكر موقع "Euro Sport" أن إريكسن وافق شفهيًا على عرض مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "مانشستر يونايتد جاهز للتعاقد مع كريستيان إريكسن، الاتفاق اللفظي الكامل ساري المفعول".

وأضاف فابريزيو: "العقد حتّى يونيو 2025، بانتظار التوقيع والفحوصات الطبية".

في وقت سابق، صرّح إريكسن لوسائل الإعلام: "أود أن ألعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أعرف كم هو ممتع، لكنّه ليس ضروريًا بالنسبة لي".

وانضمّ إريكسن لنادي برينتفورد لفترة قصيرة، ولعب 11 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها هدفًا واحدًا.

ويمتلك إريكسن خبرةً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 أعوام، في الفترة من 2013 إلى 2020، ولعب 226 مباراة في المسابقة، أحرز خلالها 51 هدفًا.

وانتقل إريكسن (30 عامًا) إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي عام 2020، وحقّق رفقة الفريق لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود إلى (البريميرليغ) من بوابة برينتفورد.