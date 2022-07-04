مانشستر سيتي يُعلن عن ثالث صفقاته.. من هو كالفين فيليبس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، عن ضمّ اللاعب كالفين فيليبس إلى صفوفه، لمدة 6 مواسم، قادمًا من ليدز يونايتد.

وذكر موقع "Euro Sport" أن قيمة الصفقة بلغت بشكل إجمالي 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار).

وسيرتدي فيليبس قميص رقم 4، كبديلٍ عن اللاعب فرناندينيو، الذي غادر السيتي وانضمّ لنادي أتليتيكو باراناينسي البرازيلي.

يُعتبر فيليبس ثالث صفقة يتعاقد معها مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم إيرلينج هالاند والحارس ستيفان أورتيجا.

قال كالفين فيليبس على أعقاب إعلان انضمامه للسيتي: "كان حلمًا وأصبح حقيقة"، وأضاف: " إنّني متحمس للغاية بأن أكون قادرًا على اللعب تحت إشراف بيب غوارديولا، والتعلم منه ومن طاقمه التدريبي، وكذلك أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع".

يبلغ فيليبس من العمر 26 عامًا، وقضى لاعب الوسط السنوات الـ 12 الماضية مع نادي ليدز يونايتد، منذ انضمامه إلى الأكاديمية في عام 2010، وقد شارك مع الفريق الأول في 233 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم فيليبس في صعود نادي ليدز يونايتد إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عامين.

يُعد فيليبس أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب إنجلترا، وشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا العام الفائت.v