أولى صفقات المدرب تين هاغ.. من الوافد الجديد لمانشستر يونايتد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، ضمّ اللاعب تيريل مالاسيا إلى صفوفه، قادمًا من نادي فينورد الهولندي.

وذكر موقع "Euro Sport" أن اليونايتد نجح في التوقيع مع الظهير تيريل مالاسيا، لمدة 4 أعوام حتّى صيف 2026، مع خيار التمديد لمدة عام آخر.

حسب الموقع، كلّفت الصفقة خزائن الفريق 12.9 مليون جنيه إسترليني (15 مليون ونصف دولار).

وأتمّ مانشستر يونايتد أولى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ.

قال تيريل مالاسيا عقب إعلان انضمامه لليونايتد: "إنّه شعور رائع بالانضمام إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف تيريل: "هذا فصل جديد بالنسبة لي، دوري جديد مع زملاء جدد ومدرب هائل يقودنا، أعد جماهير يونايتد بأنّني سأترك كلّ شيء على أرض الملعب، وفي كلّ مرة أرتدي فيها القميص الأحمر".

ونشأ تيريل مالاسيا في صفوف فينورد، قبل أن يتمّ ترفيعه للفريق الأول في ديسمبر/ كانون الثاني عام 2017.

لعب تيريل (22 عامًا) 50 مباراة مع فينورد خلال الموسم الماضي 2022/2021، سجّل من خلالها هدفًا واحدًا وصنع 5 آخرين.

في سياق متصل، لم يجدد يونايتد عقود عدد كبير من اللاعبين، وهم: بول بوغبا وجيسي لينغارد وإدينسون كافاني، إضافة لرحيل خوان ماتا ونيمانيا ماتيتش.

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في الصيف الحالي.