بين الاعتزال والاستمرار.. إبراهيموفيتش يحسم مستقبله مع ميلان

تمثال إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة في الكاحل تمنعه من الوقوف

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مستقبله، إذ قرر الاستمرار مع نادي ميلان الإيطالي، في الموسم المقبل 2023/2022.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ميلان سيجدد عقد إبراهيموفيتش، لعام إضافي، بعد أن انتهى عقده في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "زلاتان إبراهيموفيتش قرر تمديد عقده مع ميلان، سيستمر زلاتان لموسم واحد آخر، والاتفاق ساري المفعول حتّى يونيو 2023".

وأضاف فابريزيو: "عانى إبراهيموفيتش من إصابة في الركبة، وسيستغرق شفاؤه من 6 إلى 7 أشهر، لكنّه سيقبل براتب أقل".

وخضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية في الركبة، منذ شهرين، سيغيب على أثرها لمدة 6 أو 7 أشهر، ليتأكد غيابه عن الجولات الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وسيغيب زلاتان عن مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الّتي لم يتمكّن من تسجيل أيّ هدف خلالها، منذ عام 2016.

ساهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بلقب (الكالتشيو)، في الموسم الماضي، للمرة التاسعة عشر في تاريخ النادي، وبعد غياب دام 11 عاماً.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعد أن لعب للفريق بين عامي 2010 و 2012.

وخاض زلاتان 27 مباراة مع ميلان، في الموسم الفائت، سجّل من خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.