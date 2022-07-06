بطل إيطاليا يضم ديفوك أوريغي.. ما هي أبرز أرقام مهاجم منتخب بلجيكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على عقد انضمامه لنادي إسي ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

وانضم أوريغي إلى ميلان بصفقة انتقال مجانية، لمدة 4 مواسم، حتى عام 2026، بعد أن أنهى عقده مع الريدز في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وسينضم أوريغي إلى تدريبات الفريق، يوم الأربعاء، إلا أنه سيتدرب بشكل منفصل لمدة 10 أيام، للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة مع الريدز.

وقال نادي ليفربول، في بيان: "سيترك ديفوك أوريغي النادي، بعد أن انتهى عقده"، وأضاف: "شكرا لك على 6 سنوات من الخدمة المذهلة وترك لنا العديد من الذكريات الخاصة، يا أسطورة ليفربول".

وفي وقت سابق، حرص ليفربول على تكريم ديفوك أوريغي، إذ قام أفراد الفريق بعمل ممر شرفي، سار من خلاله أوريغي، عقب نهاية مباراة الريدز ووولفرهامبتون، في ختام منافسات (البريميرليغ).

ولعب أوريغي 175 مباراة مع نادي ليفربول في مختلف المسابقات، سجل من خلالها 41 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحصد أوريغي مع الريدز 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية.

وعلى الصعيد الدولي، يعود الظهور الأول لأوريغي مع منتخب بلجيكا إلى عام 2014، ولعب 32 مباراة، أحرز من خلالها 3 أهداف.