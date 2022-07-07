نظرة على 4 ألقاب تتأرجح بين الأهلي والزمالك هذا الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إذ يتصارع الفريقان على 4 ألقاب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويلتقي "المارد الأحمر" مع غريمه "الفارس الأبيض" في نهائي كأس مصر، نسخة 2021، يوم 21 يوليو/ تمّوز المقبل، على أرضية استاد القاهرة.

وتُعتبر المباراة هي الثالثة بين الفريقين خلال أقل من عام، إذ التقى الفريقان مرتين، ضمن منافسات الدوري المصري، وفاز الأهلي في مرحلة الذهاب، وسيطر التعادل الإيجابي في مرحلة الإياب.

ويتنافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري، ويتصدر الفارس الأبيض سلم الترتيب برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة، ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بـ 45 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.

ويُحتمل أن يتواجه الفريقان في نهائي كأس مصر، نسخة 2022، إذ اعتمد الاتحاد المصري نظام قرعة موجّهة بحيث لا يلتقيان إلّا في المباراة النهائية، في حال تجاوزهما دور المجموعات.

ويتجدد اللقاء بينهما في نهائي كأس السوبر المصري، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ولعب قطبا الكرة المصرية 125 مباراة على مر تاريخ مسابقة الدوري المصري، وفاز الأهلي في 47، مقابل 28 فوزاً للزمالك، وسيطرت نتيجة التعادل على 50 مباراة.

تعود أول مباراة رسمية جمعت الفريقين إلى عام 1922 في منافسات دوري منطقة القاهرة، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وخيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على آخر لقاء جمع الأهلي مع الزمالك، في 19 يونيو/ حزيران الماضي.