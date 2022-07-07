أربعة أرقام قياسية يسعى محمد صلاح لكسرها مع نادي ليفربول.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى النجم المصري محمد صلاح لتحقّيق 4 أرقام قياسية مع نادي ليفربول الإنجليزي، عقب تجديد عقده مع "الريدز"، الّذين انضمّ إليهم عام 2017.

ويطمح صلاح للتقدّم في سلم ترتيب هدّافي مسابقة الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، إذ يحتل حالياً في المركز الـ 20 برصيد 120 هدفاً، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

ويبتعد متصدر ترتيب هدّافي (البريميرليغ)، آلان شيرار، عن صلاح بـ 140 هدفاً، إذ يمتلك 260 هدفاً.

ويرغب المصري محمد صلاح بأن يكون الأكثر تتويجاً بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل حالياً المركز الثاني، بعد أن حقّق الجائزة في ثلاث مناسبات، بالاشتراك مع آلان شيرار وهاري كين.

وتفصل جائزة واحدة بين صلاح واللاعب الفرنسي السابق لنادي أرسنال، تييري هنري، الأكثر تتويجاً، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات.

وسيصارع صلاح أساطير نادي ليفربول على لقب الهدّاف التاريخي للريدز، ويتواجد صلاح في المركز التاسع على سلم ترتيب هدّافي الفريق، بـ 156 هدفاً، سجّلها خلال 5 مواسم، بمعدل 31 هدفاً في كلّ موسم.

ويحتاج الجناح المصري لـ 191 هدفاً ليتفوّق على متصدر الترتيب أيان راش، الّذي بحوزته 346 هدفاً.

يُعتبر الفرعون المصري الهدّاف التاريخي لنادي ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 34 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن ستيفن جيرارد الّذي سجّل 30 هدفاً.

ويُريد صلاح أن يزيد من رصيده التهديفي في بطولة (التشامبيونز ليج)، في المواسم القادمة.

يذكر أن صلاح حصد مع الريدز 6 ألقاب بعد مرور 5 مواسم، وهي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية.