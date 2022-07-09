بينهم صلاح وبنزيما.. نجوم وأندية أوروبية يهنئون المسلمين بعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأت أندية كرة القدم ونجوم اللعبة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه في تويتر: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا".
وكتب النجم الفرنسي كريم بنزيما على موقع فيسبوك: "عبد مبارك للجميع، تقبل الله منا ومنكم".
وغرّد نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه: "عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير".
وقال نادي ريال مدريد: "نتقدم في ريال مدريد بأحر التهاني لمتابعينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
وكتب نادي بايرن ميونخ الألماني: "جانا العيد وغنينا.. وأرسلنا تهانينا!، من أليانتس أرينا نتمنى #عيد_أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية".
ونشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي: "في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة، كل #عيد_أضحى_مبارك وأنتم في أحسن حال".
وقال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي: "أعاده الله عليكم سنين عديدة وأزمنة مديدة".
وكتب نادي مانشستر يونايتد في تويتر: "تهانينا من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عساكم من عواده يا أحباب".
وتقدّمت أندية أخرى بأحر التهاني والمباركات للأمّة الإسلامية، وهي: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، تشيلسي، إسي ميلان، إتلتيكو مدريد، فالنسيا.
وحرصت أندية كرة القدم على تقديم التهنئة باللغة العربية، والاهتمام بهذه المناسبة، بهدف تأكيد ارتباطها بجماهيرها في كلّ مكان.