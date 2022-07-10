رحيم ستيرلينغ على أعتاب الانتقال لتشيلسي.. ما تفاصيل الصفقة؟

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نشر الأحد ، 10 يوليو / تموز 2022

تشيلسي يدفع مبلغًا قياسيًا لضم لوكاكو.. وميسي يتدرب مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصل نادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره مانشستر سيتي إلى اتفاقٍ، ينتقل على إثره اللاعب رحيم ستيرلينغ لصفوف البلوز، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الصفقة ستكلف خزائن نادي تشيلسي بشكل إجمالي 55 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "رحيم ستيرلينغ إلى تشيلسي، وصلت الموافقة النهائية من مانشستر سيتي، الرسوم ستكون 45 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 10 ملايين كإضافات".

وأضاف فابريزيو: "الشروط الشخصية تمّ الاتفاق عليها منذ أيام، لم تكن مشكلة على الإطلاق".

واختتم رومانو: "عقد حتّى عام 2027 بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر، وكان توخيل قد أجرى محادثة مباشرة مع ستيرلينغ".

سيكون رحيم ستيرلينغ أولى صفقات نادي تشيلسي، هذا الصيف، تحت إشراف الملاك الجدد تود بوهلي وكليرليك كابيتال.

انضمّ ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي في يوليو/ تمّوز 2015، قادماً من ليفربول، ولعب 339 مباراة مع السيتي، سجّل من خلالها 131 هدفاً، وصنع 85 آخرين.

حصد ستيرلينغ مع مانشستر سيتي 8 ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي (4 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات).