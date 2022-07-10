قميص تاريخي.. المنتخب السعودي يُرسل هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه

بيليه حول العنصرية في كرة القدم: لم تتغير أبداً منذ عهدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أرسل المنتخب السعودي هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه، وحملت الهدية قميص الأخضر للسيدات، مُوقّع عليه من قِبل اللاعبات، خلال عطلة عيد الأضحى.

Em fevereiro, eu parabenizei a Seleção Feminina de Futebol da Arábia Saudita pela primeira partida oficial da FIFA. Exatamente nesta semana, durante o intervalo do Eid al-Adha, eu fui surpreendido com esse presente: uma camisa autografada desta partida histórica. Muito obrigado! https://t.co/e9Mboatc0t

ونشر بيليه عبر حسابه على موقع تويتر صورة له رفقة قميص المنتخب السعودي للسيدات، وكتب: "في فبراير/شباط الماضي، هنأت المنتخب السعودي للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الفيفا".

وأضاف بيليه: "هذا الأسبوع فقط، وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية، شكراً جزيلا لكم".

@Pele We are pleased that you liked your historic shirt from our @saff_wfd! We thank you for you generous support of the Women’s game in the Kingdom 🇸🇦 It will inspire generations of girls to play the beautiful game! ⚽️💚

وردّ حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تغريدة بيليه، إذ قال: "يسعدنا أنك أحببت القميص التاريخي، نشكرك على دعمك السخي للعبة المرأة في المملكة، فهي ستلهم أجيال من الفتيات للعب هذه اللعبة الجميلة".

في وقت سابق، هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه مسؤولي الكرة السعودية، بظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة في مباراة رسمية، ذلك خلال شهر فبراير/ شباط.

وحقّق المنتخب السعودي للسيدات نتيجة الفوز في المباراة الأولى للفريق على مر التاريخ، تحت أجندة الاتحاد الدولي، أمام منتخب سيشل بهدفين نظيفين، في المالديف.