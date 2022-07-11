دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي أرسنال الإنجليزي بذكرى ميلاد لاعبه المصري، محمد النني، الذي يصادف 11 يوليو/ تمّوز الجاري.

وأكمل النني، المولود في 1992 في مدينة المحلة الكبرى شمالي مصر، عامه الثلاثين.

وغرّد حساب نادي أرسنال عبر حسابه في تويتر: "عيد ميلاد سعيد يا مو"، وردّ محمد النني على التغريدة، قائلاً: "شكراً لكم".

وانضمّ النني إلى صفوف الجانرز في يناير/ كانون الثاني 2016، ويمتد عقده مع الفريق حتّى نهاية الموسم المقبل 2023/2022.

Happy birthday, Mo 🥳 ❤️ @Elnenny https://t.co/9lyvIE6WKc

ولعب محمد النني 147 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف، وصنع 10 أخرى.

بدأ محمد النني مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري، قبل أن ينتقل لنادي "المقاولون العرب"، وبدأ رحلته الاحترافية مع بازل السويسري، ثمّ انضمّ لمسابقة (البريميرليغ) مع أرسنال الإنجليزي.

تُوّج النني بعدد من الألقاب طوال مسيرته، هي: الدوري السويسري (4 مرات) وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية (مرتان).

على الصعيد الدولي، يُعتبر النني ركيزةً أساسية مع منتخب مصر، لعب 91 مباراة دولية مع الفراعنة، ونجح في إحراز 8 أهداف.