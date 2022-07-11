دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، عن عودة الفرنسي بول بوغبا إلى صفوفه، بصفقة انتقال مجانية، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأصدر نادي يوفنتوس بياناً رسمياً، قال فيه: "عندما نقول وداعاً، بعد مغامرة رائعة عشناها معاً، في زاوية من القلب هناك دائماً أمل ضئيل في رؤية بعضنا البعض مرة أخرى، عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف النادي: "مع بول هذا ما حدث عام 2016، افترقت طرقنا بعد أربع سنوات لا تصدق، ولكنّه عاد إلى تورينو، غادر عندما كان صبياً، وعاد الآن ليكون رجلاً وبطلاً".

واختتم النادي: هناك شيئاً واحداً لم يتغيّر عند بوغبا، وهو الرغبة في كتابة صفحات جديدة أخرى لا تُنسى معاً".

Sì, @paulpogba è tornato 🏠 Welcome back, Paul ❤️ #POGBACK

وسبق وأن لعب بول بوغبا لنادي يوفنتوس لمدة 4 سنوات، بين عامي 2012 و2016، ونجح في تسجيل 34 هدفاً بعد خوضه 178 مباراة، وحصد رفقة الفريق 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، قبل أن يعود لنادي مانشستر يونايتد في صفقة مالية كبيرة بلغت 105 مليون يورو (110 ملايين دولار).

وانتهى عقد بوغبا (29 عاماً) مع نادي مانشستر يونايتد مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الفائت، بعد مرور 6 مواسم.

ولعب بوغبا مع مانشستر يونايتد 233 مباراة، أحرز من خلالها 39 هدفًا وصنع 51 آخرين.