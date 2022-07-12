دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع الفيديو للاعب الجنوب سوداني، ويليام أكيو، الذي قام بإخراج الكرة عن خط مرمى الفريق الخصم حارما زميله في الفريق من هدف مؤكد، ردود فعل واسعة وانتقادات استدعت خروج اللاعب عن صمته وتبرير الموقف بـ"الخطأ" الاعتيادي وبأنه كان ينوي تسجيل الهدف لكنه أهدر الفرصة.

ووُصفت اللقطة التي شهدتها مباراة فريق فالور ضد فريق ووندرورز في الدوري الكندي الممتاز بأنها "أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم".

فعند الدقيقة 17 من عمر المباراة، تلقى لاعب فالور كرة من الجناح الأيسر وسددها قوية من داخل المنطقة واصطدمت بحارس الخصم وكانت في طريقها إلى الشباك قبل أن ينقض عليها زميله في الفريق، أكيو، الذي كان يقف على الطرف الأيمن ويبعدها عن خط المرمى بشكل غريب.

وأثير جدل كبير على هذه اللقطة التي اعتقد كثيرون أنها كانت متعمدة من اللاعب الجنوب سوداني قبل أن يُجبر أكيو نفسه على تبرير الموقف.

Trying to work out what just happened here 🤯 (via @onesoccer) https://t.co/fb8E2oGUcM

وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أود أن أبدأ بالتعبير عن سعادتي بحصد النقاط الثلاث وصمود فريقنا الليلة الماضية".

وأردف أكيو قائلا: "لقد أضعت بالفعل فرصة أمام المرمى الخالي تماما، الأمر بهذه البساطة، الجميع يرتكب أخطاء في هذه المهنة، إنها جزء من الحياة سأنتفض مجددا مثلما هي عادتي في كرة القدم وفي الحياة"، على حد قوله.

I want to start off by saying I'm happy for the 3pts and our teams resilience last night. I really just missed a WIDE OPEN net 🤣 it’s simple as that. Everyone makes mistakes on the job, it’s part of life. I will bounce back as I always have in life and football. https://t.co/rRvsgBlIOQ

واهتمت المواقع الرياضية حول العالم بهذه اللقطة كما علق عليها عدد من المغردين والمتهمين بالشأن الرياضي في العالم العربي.