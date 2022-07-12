دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد البرازيلي داني ألفيش، طريقة تعامل إدارة نادي برشلونة الإسباني معه، عقب رحيله عن الفريق الكتالوني، وعدم التجديد له.

ورحل ألفيش عن برشلونة بعد 6 أشهر قضاها مع النادي، إذ انتهى عقده في 30 يونيو/ حزيران الماضي، ولم ترغب الإدارة بتجديد عقده.

وقال داني ألفيش لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "كنت سعيدا للعودة إلى برشلونة من جديد، حلمتُ لمدة خمس سنوات بالرغبة في العيش داخل أسوار النادي مرة أخرى".

وأضاف ألفيش: "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني بعد عودتي، هو كيفية التعامل معي خاصة في أثناء مغادرتي للنادي".

وتابع ألفيش: "منذ وصولي إلى الفريق، أوضحت لهم أنني لست شابًا في سن العشرين، أردت القيام بالأشياء بشكل مباشر ودون إخفائها، لكن النادي أخطأ في السنوات الأخيرة، لم يعد يهتم بالأشخاص الذين صعنوا التاريخ".

وأكمل ألفيش: "وجدت لاعبين شباب بأفكار خلّاقة على أرض الملعب، لكن كانوا يحتاجون لتحسين العمل خارج الملعب، الذهنيات بشكل عام متناقضة مقارنة بما كنا عليه قبل سنوات، هذا انعكاس لما يحدث في المحيط الخارجي".

وأشار داني ألفيش إلى أنه يدرس الوجهات المحتلمة له هذا الصيف، بعد رحيله عن برشلونة وقبل انطلاق مونديال قطر 2022، موضّحًا: "سأحدد مستقبلي قريبًا".

وعاد داني ألفيش (39 عامًا) لصفوف برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسبق وأن لعب للفريق بين عامي 2008 و 2016.

خاض ألفيش 14 مباراة مع النادي الكتالوني في (لا ليغا) منذ عودته للفريق في بداية عام 2022، وأحرز هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أخرى.