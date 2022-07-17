برشلونة يتفق مع بايرن ميونخ على ضم ليفاندوفسكي.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاقٍ مع بايرن ميونخ الألماني، ينتقل على إثره المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصفوف الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب نادي برشلونة عبر حسابه في تويتر: "‏اتفاق مبدئي بشأن انضمام روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي ‎برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ".

من جانبه، نقل حساب بايرن ميونخ تصريح رئيس مجلس إدارة البافاري هيربرت هاينر، قائلاً: "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة، من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف".

أضاف هاينر: "روبرت لاعب رائع ولقد فزنا معه في كلّ شيء، نحن ممتنون له بشكل لا يصدق".

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أن الصفقة ستكلف خزائن برشلونة بشكل إجمالي 50 مليون يورو (50 مليون ونصف دولار)، وستكون لمدة 3 سنوات، حتّى عام 2025.

كان عقد ليفاندوفسكي مع بايرن يمتد حتى صيف 2023، إلّا أن اللاعب لم يرغب في التجديد بل أراد الانتقال لصفوف برشلونة.

قضى ليفاندوفسكي 8 سنوات مع بايرن ميونخ، إذ انضمّ إليه في صيف 2014، قادمًا من بروسيا دورتموند.

لعب ليفاندوفسكي 372 مباراة مع البافاري، سجّل خلالها 342 هدفاً وصنع 71 آخرين.

وحقّق ليفاندوفسكي 19 لقبًا مع بايرن، هي: الدوري الألماني (8 مرات) وكأس ألمانيا (3 مرات)، والسوبر الألماني (5 مرات)، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

حصد ليفاندوفسكي (33 عامًا) جائزة أفضل لاعبي العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عامي: 2020 و2021.

فاز ليفاندوفسكي في 2021، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في دوريات أوروبا، بعدما سجّل 42 هدفاً في (البوندسليجا).