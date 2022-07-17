"أحد أكثر الأجنحة موهبة".. ما أرقام محرز بعد تجديده مع مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جدّد النجم الجزائري رياض محرز عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لموسمين إضافيين حتى عام 2025، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في صيف 2023.

قضى محرز 4 مواسم مع السيتي منذ انضمامه للفريق في يوليو/ تمّوز 2018، قادماً من نادي ليستر سيتي بصفقة مالية وصلت قيمتها إلى 67 مليون يورو (68 مليون دولار)، ليكون أغلى لاعب جزائري وعربي في التاريخ آنذاك.

ولعب محرز 189 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع البطولات، سجّل من خلالها 63 هدفًا، وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

حصد محرز 8 ألقاب مع السيتي، هي: الدوري الإنجليزي (3 مرات) وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات) والدرع الخيرية.

في الموسم الماضي 2022/2021، تصدر محرز قائمة هدّافي السيتي رُغم أنّه لعب دقائق أقل من نجوم الفريق الآخرين، إذ سجّل 24 هدفاً وصنع 9 آخرين، بعد أن لعب 44 مباراة.

وقال مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي تكسيكي بيجيريستين، على أعقاب التجديد لمحرز: "لعب رياض دورًا رئيسيًا في نجاحنا على مدار السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا، ويُسعدنا جميعا موافقته على هذه الصفقة الجديدة".

وأضاف بيجيريستين: "لقد جلب محرز الكثير للنادي بمهاراته وموهبته والتزامه ورغبته في الفوز منذ لحظة وصوله لأول مرة، كما أعلم أن بيب والجهاز الفني يستمتعان بالعمل مع رياض".

واختتم بيجيريستين: "إنّه أحد أكثر الأجنحة موهبة في اللعبة، ونحن جميعًا متحمسون جدًا لمعرفة أنّه سيكون جزءاً من سعينا المستمر لمحاولة تحقيق المزيد من النجاح".

ساههم محرز (31 عامًا) بشكل مباشر في نجاح ليستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2016/2015، وتمّ التصويت له كأفضل لاعب من قبل رابطة اللاعبين المحترفين آنذاك.