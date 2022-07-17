رياض محرز يُثير الجدل بحمل "هاتف مكسور" ويرد على التعليقات

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نشر الأحد ، 17 يوليو / تموز 2022

رياض محرز.. هل يجب أن يرحل عن مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في لقطة مصورة قبل توجّهه مع فريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض فترة تحضيرية للموسم المقبل.

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ونشر محرز عبر حسابه في تويتر صورة يظهر فيها وهو يستقل الطائرة، ويحمل بيده "هاتفه المكسور"، مما أثار استغراب وتساؤلات المتابعين، أن كيف لنجم كبير يستخدم "هاتفاً مكسوراً".

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كتب أحد المتابعين: "هل أنت فعلاً مليونير؟"، وأضاف آخر: "معقولة لهذه الدرجة مو مهتم بالجولات"، وقال متابع: "محرز لديك المال".

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وردّ رياض محرز على متابعيه، إذ نشر صورة أخرى لهاتفه المحطم، وعلّق قائلاً: "نعم أعلم ذلك"، ممازحاً: "كنتُ انتظر العقد الجديد".

وجدّد رياض محرز عقده مع نادي مانشستر سيتي، الجمعة، لموسمين وحتّى عام 2025، إذ كان عقده السابق ينتهي في صيف 2023.

ولعب محرز 189 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع البطولات، سجّل من خلالها 63 هدفًا، وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

حصد محرز 8 ألقاب مع السيتي، هي: الدوري الإنجليزي (3 مرات) وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية (3 مرات) والدرع الخيرية.