دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث اللاعب العراقي زيدان إقبال، عن طموحه مع نادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

وقال زيدان إقبال لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "منذ أن كنتُ صغيرا وأنا أحب طلب الكرة لكي أفعل ما يفترض فعله، ولن أشعر بأيّ ندم، سأحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب وأترك الأمر لله".

وأضاف إقبال: "لقد كبرتُ وأنا أحب هذا النادي منذ أن كنت في الثامنة من عمري، واللعب أمام 90 ألف متفرج في بانكوك كان من أحلامي، والانتصار على ليفربول وحتى مشاركتي في دوري أبطال أوروبا، من الصعب وصف ذلك".

وتابع: "أنا فقط أحاول استكمال رحلتي ومهما كانت نهايتها سأقدم 100% من مجهودي في التدريبات والمباريات".

وعن مستقبله، أجاب زيدان إقبال: "إذا سنحت لي الفرصة للخروج على سبيل الإعارة سأقيّم الإيجابيات والسلبيات، لكن الآن الأمر سابق لآوانه، ولا نعرف ما يخبئه المستقبل".

وأعرب زيدان إقبال عن سعادته بعد أن حظي بشعبية كبيرة، وبعد اعتباره قدوة لجيل من الشباب، إذ قال: "أود أن أشكر الجماهير على إظهار الحب لي، إنّه شعور مدهش، شكرا لكم".

وأكمل إقبال: "أمر رائع أن ألهم الناس إلى الطريق الصحيح".

وشارك إقبال (19 عامًا) في مركز الإرتكاز الدفاعي مع مانشستر يونايتد خلال المباراتين الودّيتين الماضيتين أمام ليفربول وميلبورت سيتي، تحضيرًا للموسم الجديد.

ووقع إقبال عقدًا مع مانشتسر يونايتد يمتد حتّى عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعد أن تدرج في أكاديمية اليونايتد، ثمّ مع فريق الشباب والرديف.

لعب زيدان مباراته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أمام يونغ بويز السويسري، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ولعب إقبال مباراتين دوليتين مع منتخب العراق أمام إيران ولبنان، في تصفيات كأس العالم 2022.