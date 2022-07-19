غوميز يعلق على تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الإنجليزي جو غوميز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع الريدز، مشيرا إلى أنه يتمنى اللعب بجواره لفترة طويلة.

وقال غوميز، لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "محمد صلاح وقع على عقد جديد، والجميع يعرف مهاراته، إنه بالفعل أسطورة النادي".

وأضاف: "استمرار صلاح مع الفريق لفترة أطول سيكون مفيدا للغاية لنادي ليفربول، وليس فقط للجماهير".

وتابع جو غوميز: "معدل عمل محمد صلاح لا يصدق، وما يقدمه على أرض الملعب استثنائيا"، وأكمل: "أشعر بالامتنان للعب بجانبه في نفس الفريق، وأتمنى أن نستمر معا لفترة أطول".

وكان النجم المصري قد جدّد عقده مع ليفربول، ليستمر مع الريدز الذي انضم إليه عام 2017.

وجدد غوميز هو الآخر عقده مع ليفربول، لمدة 5 سنوات، على الرغم من الإصابات العديدة التي عانى منها مؤخرا وأثرت على مشاركته بصورة أساسية مع الريدز.

وتطرق غوميز إلى قرار تجديد عقده، قائلا: "أتفهم رؤية الجماهير في إمكانية تفكيري في الرحيل، بالنظر إلى عمري وفرص مشاركتي في السابق، كان يتوجب علي اتخاذ القرار".

وأضاف: "لكن بعد الحديث مع النادي ورؤيتي لفرصة التواجد في هذا النادي، فمن الصعب للغاية التفريط بها، رحبت على الفور بالتحدي".

ولعب غوميز 142 مباراة مع ليفربول، منذ انضمامه للفريق في صيف 2015، وحصد رفقة الريدز 6 ألقاب.

وخاض صلاح 254 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجل خلالها 158 هدفا وصنع 58 آخرين.