دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع المصري مصطفى محمد، لاعب غلطة سراي التركي، زملاءه وجماهير الفريق بالدموع، قبل الانتقال للدوري الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن غلطة سراي، الثلاثاء، بدء المفاوضات مع نادي نانت الفرنسي، من أجل إعارة مصطفى محمد لصفوف الأخير لمدة موسم واحد.

وقال غلطة سراي عبر حسابه في تويتر: "بدأت المفاوضات الرسمية مع نادي نانت بشأن الانتقال المؤقت للاعبنا المحترف مصطفى محمد أحمد عبد الله، حتّى نهاية موسم 2023/2022".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مهاجم منتخب مصر قد غادر إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله، مقابل أن يحصل غلطة سراي على 250 ألف يورو (255 ألف دولار)، مع خيار الشراء غير الإلزامي بـ 5 ملايين و750 ألف يورو (6 ملايين دولار).

انضمّ مصطفى محمد (24 عامًا) لصفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، في النصف الثاني من موسم 2021/2020، قبل أن يتمّ شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

لعب مصطفى محمد 57 مباراة مع غلطة سراي بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 17 هدفاً وصنع 5 آخرين.

لم ينجح مهاجم الفراعنة مع غلطة سراي بحصد أيّ لقب، أو التأهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.