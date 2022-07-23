محرز يتحدّث عن هالاند.. ويعلق على لقاء مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث النجم الجزائري رياض محرز، عن النرويجي إيرلينغ هالاند، الوافد الجديد لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، مُشيرًا إلى أنه سيرفع من جودة الفريق.

وقال محرز في المؤتمر التقديمي لمواجهة السيتي وبايرن ميونخ الودّية: "هالاند إضافة جيدة، سيضيف نوعية جودة مختلفة للفريق، وكما قلت من قبل إنّه لاعب جيد جدًا، وصغير في السن".

وأضاف محرز: "سيكون من الجيد وجوده، لا أعرف متى نبدأ اللعب معًا، سنرى".

وأوضح قائد منتخب الجزائر: "هالاند لديه صفات مختلفة عن رحيم ستيرلينغ وجابريل جيسوس، لكنها لن تغيّر الطريقة الّتي نلعب بها".

وأكمل محرز: "طريقة لعب السيتي منذ وصول الإسباني بيب غوارديولا هي ذاتها لن تتغيّر، اللاعبون يأتون ويرحلون ولكن المنظومة ثابتة، اختلاف جودة اللاعبين لا يُغيّر الطريقة".

وعن مواجهة بايرن ميونخ الألماني، قال محرز: "لقاء بايرن ميونخ سيكون بمثابة حصة تدريبية قوية بالنسبة لنا، باعتبار أنّنا لم نصل حتّى الآن لقمة جاهزيتنا، ولكن اللقاء سيكون اختبارًا جيدًا لأن المنافس نادٍ كبير".

ويلتقي مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ، في مواجهة ودّية على الأراضي الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/2022.

ومن المنتظر ظهور إيرلينغ هالاند بقميص السيتي للمرة الأولى، من خلال مواجهة بطلي إنجلترا وألمانيا، فجر الأحد، الموافق 24 يوليو/ تمّوز الجاري.