دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تفاعلًا بحديثه عن رد فعله عندما أخبره ابنه أنه يريد تشجيع نادي النصر.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نُشر على خاصية "لايف" عبر صفحة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات، محمد الخريجي، على وسائل التواصل: "أمس قبل الاجتماع، وأنا نازلكم للاجتماع أمس لقيت محمد ولدي عند الباب".

وأضاف مالك نادي ألميريا الإسباني قائلا: "محمد عمره 8 سنين، قال: بابا وين رايح؟ قلت: بروح الشغل بابا ساعة وراجع... قال: طب أبغاك في موضوع... أحسب إنه بيقولي أبشتري Game... قال لي: بابا أنا قررت أشجع النصر".

وأردف آل الشيخ قائلا: "أنا وقفت... كنت فاتح الباب وبطلع... وقفت وقلت: نعم؟! قال: والله أنا في صديقي تكلمت أنا وياه، طبعا صديقه ذه ما عاد هو بشايفه مرة ثانية، تكلمت أنا وياه وأقنعني واقتنعت إن النصر... قلت: على أي أساس أقنعك؟ يعني بطل الدوري وكأس آسيا... قال: يا بابا أنا حر... قلت: أقول أنا أبوك وجدك وأبو جدك كلنا هلاليين... قال: أجل أنا بطلت ما عاد بشجع الكرة السعودية بشجع الكرة الأوروبية... قلت: اي خلاص بكيفك شجع كرة أوروبية".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: "المهم جيت بسكر الباب بطلع، قال: بابا لحظة، قلت: وشو؟! قال: ترى في مباراة لندن حقة الهلال وألميريا بلبس تي شيرت ريال مدريد... قلت: ليش؟ قال: ريال مدريد فريقي البطل فايز أوروبا وفايز ببطولات وش عندك مشكلة مع ريال مدريد؟ ما أبغا الهلال فريق سعودي ما أبغاه خلاص وفريقك ذا الي ما يعرفه أحد (ألميريا) ماني مشجعه بشجع ريال مدريد... يعني أنا عندي بسببك يا خريجي ترى أنتم تلعبون الآن في الحديقة الخلفية"، حسب قوله.

من حق محمد يشجع الفريق اللي يبيه 💛💙 https://t.co/xZeK5bTbMb

يذكر أن آل الشيخ معروف بتشجيعه لنادي الهلال السعودي، كما أنه مالك نادي ألميريا الإسباني.

تركي آل الشيخ يقول لولده لاتشجع النصر ،، ليه خايف من تشجيعه 😁 https://t.co/MCnXcljWZW